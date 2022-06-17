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لبنان

الدولار يتراجع إلى ما دون الـ1500 ليرة.. شاهدوا الرقم الآن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-06-2022 | 04:05
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مع تأرجح سعر الدولار بين الـ28 و 29 ألف ليرة لبنانية في السوق الموازية، ووسط وجود سعرٍ للدولار في المصارف إلى جانب سعر دولار منصة "صيرفة"، يبقى سعر الصرف الرّسمي المُحدد عادة بـ1515 ليرة لبنانية هو الرّقم الذي باتت تحيدُ عن الأنظار تماماً في ظل سيطرة الأسعار الأخرى.
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فعلى أساس السعر الرسمي، تُصرف رواتب القطاع العام والموظفين، وتُحتسب وفقاً له فواتير الاتصالات التي ستتغير تماماً اعتباراً من 1 تموز المُقبل.
 
وحالياً، فإنّ سعر الصرف الرّسمي شهد تراجعاً، إذ سجل اليوم الجمعة 17 حزيران، 1492 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
 
وبحسب الأرقام الظاهرة للعلن، فإن المرة الأخيرة التي شهد فيها الدولار الرسمي تراجعاً كانت في 9 آذار الماضي، إذ سجل حينها 1493 ليرة لبنانية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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