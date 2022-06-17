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لبنان

آخر التطورات الصحية للطفل "يوهان".. هذا ما كشفته والدته (صورة)

Lebanon 24
17-06-2022 | 04:38
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نشرت الممثلة والمذيعة باتريسيا قسيس شماس صورة لابنها "يوهان" وعلقت عليها كاتبة: يوان إبني البطل بحاجة لصلواتكن اليوم أكتر من أي وقت حتى يوعى و يرجعلنا كلنا...يوان مش بس ابن وسام وباتريسيا و خي كلايا بعرف انو يوان صار ابن و خي كل الأطباء و كل  شخص بيعرفو أو ما بيعرفو  ذكرو بصلاتو و عاش بقلبو و بفكرو...إيماننا كبير و ثقتنا بربنا كبيرة ...

بإسم يسوع و شفاعة العدرا و مار شربل و أبونا انطون و جميع القديسين رح يقوم بالسلامة

يوان نعمة و رسالة إيمان و صلاة لكل الدني جمع كل الناس من كل العالم و من كل الأديان السماوية .يوان قلب قلبي".

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يُشار إلى أن الطفل يوهان هو حفيد الممثل جان قسيس والد الإعلامية باتريسيا قسيس وابن مصمم الأزياء وسام شماس، وقد دخل في غيبوبة بعد سقوطه في أحد المسابح في مستيتا، وتتم معالجته في احد مستشفيات بيروت وهو حاليا في مرحلة صحية دقيقة جدا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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