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لبنان

تصريح لمحمد رعد.. ماذا قال عن سعر الصرف وترسيم الحدود؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 04:41
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اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في بلدة جبشيت أن "اللبنانيين يترقبون بحذر كبير النتائج التي ستسفر عنها تدخلات المبعوث الأميركي في ملف الحدود البحرية للبنان".
 
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ورأى أن "من حقّ اللبنانيين أن يتمكنوا بأقل كلفة وأقصر وقت وأيسر السبل من أن يستثمروا ثروتهم الوطنية من الغاز الطبيعي وأن يستخرجوها دون عوائق أو مكابدة نزاع" .

وفي الشأن المعيشي قال: "إنّ ارتفاع سعر صرف الدولار تجاوز قدرة المكلّف اللبناني على التحمّل وبات هذا الأمر يثقل كاهل المواطنين و يشلّ الحياة الإقتصادية و التنموية و الإجتماعية في البلاد. الأولوية تقتضي بعد تكليف رئيس حكومة، أن يتم إعتماد سياسات من شأنها تخفيف كلفة المعيشة وخفض سعر الصرف وتثبيته وتوفير الأدوية لمعالجة المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة وكذلك ما تفتقده الأسواق من مواد رئيسية غذائية أو ضرورية".

وختم: "هذا كله فضلا عن أولوية حماية أموال المودعين و استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج و استئناف درس الموازنة العامة و إقرار قانون تيسير وضبط التحويلات و إعادة النظر في بنية المصارف و أدائها".
 
 
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