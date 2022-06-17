انخفاض بسيط في درجات الحرارة.. اليكم طقس الويك اند

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات.

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس مستقر وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، حتى يوم الأحد حيث يتحول الى معتدل وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية.