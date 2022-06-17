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لبنان

انخفاض بسيط في درجات الحرارة.. اليكم طقس الويك اند

Lebanon 24
17-06-2022 | 05:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، حتى يوم الأحد حيث يتحول الى معتدل وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية.
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22و 30 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال خصوصا كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.

السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيًا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وملحوظ جنوبا لتصبح دون معدلاتها، كما يتكون الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة مساءً.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 21 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهاراً، جنوبية غربية ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10و 30 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الرطوبة المرتفعة .
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 85%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي:  759 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:   5,27
- ساعة غروب الشمس:   19,51
المصدر: الوكالة الوطنية
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