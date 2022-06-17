وزارة الخارجيّة السعودية تُرحّب بحكم المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان... ماذا قالت؟

رحّبت وزارة الخارجية السعودية بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق "حزب الله".



وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعت إلى العمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية.

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(العربية)