في هذه المنطقة... تحطيم تمثال السيدة العذراء

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على تحطيم تمثال السيدة العذراء في منطقة حارة صخر.

وبعد فعلتهم، قاموا بالفرار مباشرة الى جهة غير معروفة.