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لبنان

في هذه المنطقة... تحطيم تمثال السيدة العذراء

Lebanon 24
17-06-2022 | 06:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على تحطيم تمثال السيدة العذراء في منطقة حارة صخر.
 
وبعد فعلتهم، قاموا بالفرار مباشرة الى جهة غير معروفة. 
 
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السيدة العذراء

حارة صخر

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