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لبنان

كركي اصدر مذكرة عن آلية استفادة الاطباء المتقاعدين من العناية الطبية والاشتراكات

Lebanon 24
17-06-2022 | 06:17
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أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي دعمه والتزامه الكامل "باتّخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية الأطبّاء العاملين في هذ االقطاع بعد صدور القانون القاضي بإخضاعهم لقانون الضمان بعد تقاعدهم بين ال 60 و64 عاماً للاستفادة من تقديمات الضمان الصحّي".
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وفي هذا الاطار، أصدر  كركي المذكّرة الإعلامية رقم 687 تاريخ 14/6/2022 والتي وضعت فيها آلية خضوع الأطباء المقبولين في الصندوق لقانون الضمان بعد تقاعدهم وكيفيّة استفادتهم من تقديمات العناية الطبيّة والاشتراكات المتوجّبة عليهم كالتالي:

- يسدّد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق 2% زيادة على اشتراكاتهم اعتباراً من 1/4/2022. يخضع لنظام المتقاعدين الأطباء الذين توقّف انتسابهم لإحدى نقابتي الأطباء في طرابلس وبيروت بسبب التقاعد اعتبارا من 1/4/2022 وذلك من تاريخ توقّفهم عن العمل ويستفيدون من التقديمات الصحيّة بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

- يسدّد الطبيب المتقاعد مبلغاً شهريًّا قدره 9% من الحدّ الأدنى الرسمي للأجور النافذ فعليًا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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