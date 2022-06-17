اللجنة الكاثوليكية للتعليم المسيحي عزّت بالأخ إيلدوفونس

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وجهت اللجنة الكاثوليكية للتعليم المسيحي في لبنان في بيان لها االتعزية بالأخ إيلدوفونس صليبي خوري، جاء فيه:بنعمة رجاء القيامة تتقدّم اللّجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحيّ في لبنان باسم رئيسهاالمطران أنطوان بونجم راعي أبرشيّة إنطلياس المارونيّة وباسم أمينها العامالخوري داني افرام وباسم رئيس الهيئة العليا للتعليم المسيحيّ الأب كلود ندره ،بالتعزية من جمعيّة أخوة المدارس المسيحيّة ومن كنيسة لبنان لفقدانها أحد مؤسسيّ لجنة التعليم المسيحيّ والعاملين في حقل البشارة منذ أكثر من خمسين عامًاالأخ Iledefonse- Slaybi Khoury”" طالبين من الله الآب أن يستقبله بين الأبرار والصدّيقين .