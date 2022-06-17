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لبنان

اللجنة الكاثوليكية للتعليم المسيحي عزّت بالأخ إيلدوفونس

Lebanon 24
17-06-2022 | 06:24
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وجهت اللجنة الكاثوليكية للتعليم المسيحي في لبنان في بيان لها االتعزية بالأخ إيلدوفونس صليبي خوري، جاء فيه:

بنعمة رجاء القيامة تتقدّم اللّجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحيّ في لبنان باسم رئيسها 
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المطران أنطوان بونجم راعي أبرشيّة إنطلياس المارونيّة وباسم أمينها العام
الخوري داني افرام  وباسم رئيس الهيئة العليا للتعليم المسيحيّ  الأب كلود ندره  ،
بالتعزية من جمعيّة أخوة المدارس المسيحيّة ومن كنيسة لبنان لفقدانها أحد مؤسسيّ لجنة التعليم المسيحيّ والعاملين في حقل البشارة منذ أكثر من خمسين عامًا 
الأخ Iledefonse- Slaybi Khoury”" طالبين من الله الآب أن يستقبله بين الأبرار والصدّيقين .

لبنان

تعازي ووفيات

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