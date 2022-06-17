Advertisement

لبنان

خطوة مرتقبة... أصحاب المولدات الكهربائية "رفعوا العشرة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-06-2022 | 06:27
A-
A+
Doc-P-963019-637910693773345762.jpg
Doc-P-963019-637910693773345762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع استمرار المنحى التصاعدي للدولار، ومعه أسعار المحروقات، ومع استمرار تسعير زيوت المحركات و"الفلاتر" بالاضافة الى مختلف قطع الغيار بالدولار الأميركي، يبدو ان عددا كبيرا  من أصحاب المولدات الخاصة في أكثر من منطقة وصل الى مرحلة عدم القدرة على الاستمرار، وبالتالي فإن البحث جار عمن يشتري مولداتهم ويستلم عملهم والا فالعتمة ستكون مصير المواطنين.
Advertisement
ويعتقد المعنيون أن ما سيقدم عليه أصحاب المولدات الخاصة لا يعدو كونه نوعا جديدا من أنواع الضغط على المواطنين، الذين لم يعد لهم لا حول ولا قوة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website