خطوة مرتقبة... أصحاب المولدات الكهربائية "رفعوا العشرة"

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مع استمرار المنحى التصاعدي للدولار، ومعه أسعار المحروقات، ومع استمرار تسعير زيوت المحركات و"الفلاتر" بالاضافة الى مختلف قطع الغيار بالدولار الأميركي، يبدو ان عددا كبيرا من أصحاب المولدات الخاصة في أكثر من منطقة وصل الى مرحلة عدم القدرة على الاستمرار، وبالتالي فإن البحث جار عمن يشتري مولداتهم ويستلم عملهم والا فالعتمة ستكون مصير المواطنين.ويعتقد المعنيون أن ما سيقدم عليه أصحاب المولدات الخاصة لا يعدو كونه نوعا جديدا من أنواع الضغط على المواطنين، الذين لم يعد لهم لا حول ولا قوة.