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لبنان

وفد مطارنة الروم الكاثوليك غادر الى روما للمشاركة في السينودس العام

Lebanon 24
17-06-2022 | 06:40
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غادر وفد مطارنة الروم الكاثوليك مطار بيروت صباح اليوم للمشاركة في السينودس العام الذي ينعقد سنويا  في روما.

وسيفتتح البطريرك يوسف العبسي اعمال السينودس بعد زيارة متوقعة لقداسة البابا فرنسيس.
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وتجدر الإشارة الى ان السينودس العام لمطارنة الروم الكاثوليك عبر العالم  ينعقد  مرة واحدة خلال السنة في العاصمة الايطالية روما .
المصدر: الوكالة الوطنية
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