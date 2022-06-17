وفد مطارنة الروم الكاثوليك غادر الى روما للمشاركة في السينودس العام

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غادر وفد مطارنة الروم الكاثوليك مطار بيروت صباح اليوم للمشاركة في السينودس العام الذي ينعقد سنويا في روما.وسيفتتح البطريرك يوسف العبسي اعمال السينودس بعد زيارة متوقعة لقداسة البابا فرنسيس.وتجدر الإشارة الى ان السينودس العام لمطارنة الروم الكاثوليك عبر العالم ينعقد مرة واحدة خلال السنة في العاصمة الايطالية روما .