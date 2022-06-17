Advertisement

لبنان

ماذا سيحصل الاحد على طرقات صور والناقورة؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 06:50
A-
A+
Doc-P-963029-637910707843032805.jpg
Doc-P-963029-637910707843032805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:

تنظّم "جمعية بيروت ماراثون" بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، سباق "SUMMER HALF MARATHON"، الذي يُقسم إلى قسمين: الأوّل سباق تنافسي لمسافة /21,1/كلم والثّاني لمسافة /8/ كلم، وذلك يوم الأحد 19-6-2022، من صور وصولاً إلى الناقورة.
Advertisement

لذلك سيتم منع مرور الآليات، تِباعاً، على طول مسار السباق، الممتدّ من مستديرة ثكنة بنوا بركات في صور، وصولاً إلى "مطعم المرسي" في الناقورة. وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المحاذية، اعتبارا من الساعة 6:15 صباحاً حتى السّاعة 10:00 صباحاً من التاريخ المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website