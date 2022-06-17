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لبنان

امرأة ترمي نفسها امام السيارات واخرى تحمل مسدسا حربيا... ما الذي يحصل في طرابلس؟ (صور)

Lebanon 24
17-06-2022 | 07:33
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام امرأتين باعتراض السيارات خلال ساعات الليل على اوتوستراد البحصاص-طرابلس .
 
وفي التفاصيل، خلال مرور السيارة تقوم احداهن برمي نفسها امام السيارة.
 
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كما علم ان احدى السيدتين تحمل مسدسا حربيا.
 
 
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