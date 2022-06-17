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لبنان

الاب عبود بحث مع سفير بريطانيا في دعم مشاريع كاريتاس على الصعيد الإنساني والاجتماعي

Lebanon 24
17-06-2022 | 07:45
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 زار رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود سفير بريطانيا ايان كولارد، على رأس وفدٍ ضّم  المدير التنفيذي جيلبير زوين، عضو مجلس الإدارة دولا حكيم ومسؤول قسم البرامج والتطوير الفونس عيروت، وذلك في اطار الزيارات التي يقوم بها على سفراء المجتمع الدولي، ل"تكثيف الجهود والعمل من اجل دعم واستمرارية المشاريع التي تقوم بها كاريتاس  على الصعيد الإنساني والاجتماعي، وحتى لا نقف صامتين امام  وجع الناس ومعاناتهم".
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وبحسب بيان، جرى البحث في "الأوضاع  المؤلمة التي يمر بها البلد التي افرزت واقعا جديدا من خلال الازدياد في اعداد الفقراء، في ظل ازمة اقتصادية غير مسبوقة"، وقد اجمع الحاضرون على "ضرورة  تضافر الجهود والتعاون مع الجهات المانحة الدولية  من اجل المساعدة على تخطي هذه المرحلة الصعبة".

بدوره اثنى كولارد على "إنجازات كاريتاس في الحقل الإنساني"، واكد "اطلاعه على كل ما تقوم به، وإنه سيسلم الملف الى خلفه مع تشديده على استمرارية دعمه لرابطة كاريتاس وللبنان وشعبه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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