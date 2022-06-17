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لبنان

السفير السعودي زار المعهد الوطني العالي للموسيقى

Lebanon 24
17-06-2022 | 07:45
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احتفى المعهد الوطني العالي للموسيقى بزيارة سفير المملكة العربية السعودية  لدى لبنان وليد بخاري إلى المعهد مهنئا بتسلم الدكتورة هبة القواس رئاسة مجلس إدارة الكونسرفتوار الوطني، وذلك عقب صدور قرار التكليف من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى بعد استقالة الدكتور وليد مسلم.
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