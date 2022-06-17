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لبنان

وزير الطاقة يكشف عن موعد توقيع الإتّفاقية النهائيّة لإستجرار الغاز من مصر... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
17-06-2022 | 07:42
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أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض لوكالة "رويترز"، أنّ "لبنان ومصر سيُوقّعان الإتّفاقية النهائيّة لإستجرار الغاز في 21 حزيران الحالي".
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