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لبنان

اعتصام في طرابلس احتجاجا على توقيف الشيخ بلال الحموي

Lebanon 24
17-06-2022 | 07:52
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نفذ عدد من المواطنين واهالي واصدقاء الشيخ "بلال الحموي" اعتصاماً في ساحة النور في طرابلس احتجاجاً على توقيفه في المحكمة العسكرية منذ عدة ايام.

ثم توجه المعتصمون الى دار الافتاء في طرابلس حيث كان بانتظارهم مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام الذي اوضح انه يتابع الملف مع المعنيين.
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واثناء الاعتصام انضم النائب اشرف ريفي الى المعتصمين واكد  انه "سيقوم بتعيين محام لمتابعة الملف، كما اوضح انه كان اول من تقدم بقرار لالغاء المحكمة العسكرية او تعديل صلاحياتها لتشمل فقط الاحكام المرتبطة بالعسكريين".
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