سوق موازية للخبز... الربطة بـ30 الف!



أدى الارتفاع الحاصل في أسعار الطحين، بالاضافة الى مشاكل استيراده الى خلق اشكالية جديدة مرتبطة برغيف المواطن اللبناني، التي ظهرت الى العلن من خلال "الطوابير" المنتشرة امام عدد من الأفران في بعض المناطق خوفا من انقطاع الخبز، ومن خلال تكاثر الحديث عن سوق موازية للخبز يتم فيها بيع الربطة بـ30 الف ليرة لبنانية.

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