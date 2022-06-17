غادرت سوريا ومن المرجّح أنّ تكون دخلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة... هل شاهدتموها؟ (صورة)

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة:ميار أحمد حسين (مواليد عام 2006، سورية)التي غادرت بتاريخ 27-5-2022، منزل ذويها في سوريا، ومن المرجح أن تكون قد دخلت الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، على أحد الأرقام التالية: 441527-06 / 423039-06 / 443819-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.