إرشادات لتفادي اندلاع الحرائق... تقيّدوا بها

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

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إنّ المديرية العامة للدفاع المدني تشدد على المواطنين لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة تفادياً لاندلاع حرائق الأحراج والتي قد تتسبب بوقوع خسائر بيئية وبشرية لا تحمد عقباها. وهي:* عدم إضرام النيران في الأعشاب اليابسة عند الإنتهاء من تنظيف الأراضي الزراعية وجوانب الطرقات* عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات نحو الأحراج*وجوب احترام شروط المحافظة على البيئة عند قضاء عطل نهاية الأسبوع في الغابات لناحية جمع النفايات والتأكد من إطفاء مخلفات مواقد الشواء جيّداً بالماء أو ردمها بالتراب قبل المغادرة* الإتصال على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عند مشاهدة أي حريق.