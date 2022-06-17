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لبنان

إرشادات لتفادي اندلاع الحرائق... تقيّدوا بها

Lebanon 24
17-06-2022 | 09:08
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
مع بدء موسم الحرّ وارتفاع درجات الحرارة
 
إنّ المديرية العامة للدفاع المدني تشدد على المواطنين لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة تفادياً لاندلاع حرائق الأحراج والتي قد تتسبب بوقوع خسائر  بيئية وبشرية لا تحمد عقباها. وهي:
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* عدم إضرام النيران في الأعشاب اليابسة عند الإنتهاء من تنظيف الأراضي الزراعية وجوانب الطرقات

* عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات نحو الأحراج

 *وجوب احترام شروط المحافظة على البيئة عند قضاء عطل نهاية الأسبوع في الغابات لناحية جمع النفايات والتأكد من إطفاء مخلفات مواقد الشواء جيّداً بالماء أو ردمها بالتراب قبل المغادرة 

* الإتصال على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عند مشاهدة أي حريق.
 
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