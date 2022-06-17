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لبنان

اشكال بين مرافقي احد الضباط وعناصر الأمن في أحد المنتجعات (صور)

Lebanon 24
17-06-2022 | 09:39
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين مرافقي احد الضباط وعناصر الامن المولجين حماية مدخل منتجع "الميرامار" في القلمون - جنوبي طرابلس.

وقد تم قطع الطريق لبعض الوقت بعد ان تطور الاشكال الى طلاق للرصاص.
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