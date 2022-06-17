اشكال بين مرافقي احد الضباط وعناصر الأمن في أحد المنتجعات (صور)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين مرافقي احد الضباط وعناصر الامن المولجين حماية مدخل منتجع "الميرامار" في القلمون - جنوبي طرابلس.



وقد تم قطع الطريق لبعض الوقت بعد ان تطور الاشكال الى طلاق للرصاص.

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