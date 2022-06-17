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لبنان

مواطن يقطع الطريق: " كل ما أريده هو تأمين الدواء لوالدي" (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2022 | 09:51
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام أحد المواطنين على قطع الطريق في محلة "منتجع الناعورة" في طرابلس  احتجاجا على عدم قدرته على تأمين الدواء لوالده. 
 
 
 
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