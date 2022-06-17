حالة وفاة واحدة بكورونا.. والاصابات الى ارتفاع

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "441 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1102774، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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