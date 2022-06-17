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لبنان

وفاة مواطن بعد سقوطه من على سطح مبنى أثناء عمله

Lebanon 24
17-06-2022 | 11:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المواطن ابراهيم ز. من بلدة شمسطار، وذلك اثر سقوطه من على مبنى في بلدة طاريا اثناء عمله في تلبيس الحجر. 
 
 
 
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المصدر: خاص لبنان 24
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وفاة

شمسطار

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