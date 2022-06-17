توضيح جديد من نجاة عون صليبا بشأن كلامها عن برّي.. ماذا قالت؟

غرّدت النائب نجاة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: ‏"توضيحاً للكلام الذي صدر عنّي خلال مقابلة الـOTV، وردود الفعل التي أثارتها، يهمني أن اوضح ان رأيي بالرئيس نبيه بري ينحصر بخبرته البرلمانية وليس تبرئته وتبرئة الطبقة السياسية من المسؤولية عما وصلت اليه البلاد اقتصادياً واجتماعياً وامنياً".

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