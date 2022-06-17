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لبنان

بيانٌ من "قوى الأمن".. تجنبوا المرور على هذه الطريق

Lebanon 24
17-06-2022 | 12:32
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
 
"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بتكليف من شركة كهرباء لبنان، بأعمال حفريات لإصلاح عطل كهربائي على الطريق الممتد أمام "سنتر غالاكسي" باتجاه تقاطع مستشفى جبل لبنان - بعبدا، وذلك اعتباراً من الساعة 11:30 من يوم غدٍ السبت 18-6-2022، ولحين الانتهاء. وستؤدي هذه الأشغال إلى تضييق الطريق المذكور، من دون منع المرور عليه.
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وتجنب سلوك الطريق المذكور إلَا في حالات الضرورة القصوى، تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام".
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