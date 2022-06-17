بيانٌ من "قوى الأمن".. تجنبوا المرور على هذه الطريق

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

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"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بتكليف من شركة كهرباء لبنان، بأعمال حفريات لإصلاح عطل كهربائي على الطريق الممتد أمام "سنتر غالاكسي" باتجاه تقاطع مستشفى جبل لبنان - بعبدا، وذلك اعتباراً من الساعة 11:30 من يوم غدٍ السبت 18-6-2022، ولحين الانتهاء. وستؤدي هذه الأشغال إلى تضييق الطريق المذكور، من دون منع المرور عليه.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وتجنب سلوك الطريق المذكور إلَا في حالات الضرورة القصوى، تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام".