ماجدة الرّومي تتألق في حفلها بالسّعودية.. فخامة وروعة وأداءٌ لا يتكرّر (فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي حفلاً غنائياً في جدّة بعنوان "أيامنا الحلوة"، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدّة" في المملكة العربيّة السعوديّة.

وأدت الرومي مجموعة من أغانيها الرائعة مثل "كلمات" و "بيروت يا ست الدنيا"، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور.

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