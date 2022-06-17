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لبنان

ماجدة الرّومي تتألق في حفلها بالسّعودية.. فخامة وروعة وأداءٌ لا يتكرّر (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2022 | 12:07
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أحيت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي حفلاً غنائياً في جدّة بعنوان "أيامنا الحلوة"، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدّة" في المملكة العربيّة السعوديّة.
 
 
وأدت الرومي مجموعة من أغانيها الرائعة مثل "كلمات" و "بيروت يا ست الدنيا"، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور.
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وخلال الحفل، ألقت السيدة ماجدة الرومي كلمة أمام الجمهور قالت فيها: "يسعدني أني أمسّي عليكم بالخير وأحييكم جميعاً، اشتقنالكم قدّ الدنيا! هي المرة الأولى التي نغنّي في جدة، في حضور هذه المشاركة الجميلة. الله يحفظ السعودية ويردّ عنها كلّ شرّ وكلّ مكيدة، ويحفظ شعبها ومقدّساتها وكلّ حبّة تراب غالية على قلوبنا فيها، وإن شاء الله نسعد قلوبكم".
 
 
 
 
 

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