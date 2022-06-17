في الجنوب.. حريقٌ يلتهم أشجاراً حرجية وبريّة

إندلع حريق كبير عصر اليوم في بلدة الخرايب - وادي الطبل (الجنوب)، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتعمل فرق من الدفاع المدني الرسالي في بلدتي الخرايب والزرارية على إخماد الحريق، وقد تمت السيطرة على النيران بعدما التهمت اشجار حرجية وبرية.