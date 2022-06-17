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لبنان

في الجنوب.. حريقٌ يلتهم أشجاراً حرجية وبريّة

Lebanon 24
17-06-2022 | 13:04
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إندلع حريق كبير عصر اليوم في بلدة الخرايب - وادي الطبل (الجنوب)، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
وتعمل فرق من الدفاع المدني الرسالي في بلدتي الخرايب والزرارية على إخماد الحريق، وقد تمت السيطرة على النيران بعدما التهمت اشجار حرجية وبرية.
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