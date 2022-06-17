المتروبوليت زحلاوي زار اللقاء الارثوذكسي: اتحدوا لتنقذوا وطنكم

خلال وجوده في لبنان، خصّ مطران نيويورك وسائر أميركا الشمالية المتروبوليت جوزيف زحلاوي اللقاء الارثوذكسي بزيارة، بحضور نائب رئيس البعثة في السفارة الاميركية السيد ريتشارد مايكلز والمستشار فادي حافظ.

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وكان في الاستقبال كل من أمين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل وأعضاء الهيئة الادارية ومجلس أمناء اللقاء، الوزير والنائب السابق نقولا نحاس، النائب السابق سليم حبيب، المحافظ السابق نقولا سابا، القنصل الفخري جاك صراف، النقيب السابق موسى فريجي، العميد م. غبريال الصانع، أمين السر سمير نعيمة، أمين المال جوزيف مطر، جورج تسريني، غسان خوري، بيار عطالله، فؤاد خلاط، حبيب فرح، رجا بدران، ابراهيم خوري، ناجي غبريل، والسيدات نجوى ابي حيدر، اليكسا قيامة، حنان اسبر والسادة طوني غريب، جاك غرزوزي، ايلي قيامة، عمر الراسي، طوني سعادة، أنطوان شويري كما المدير الاداري للقاء جرجس سمعان.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيب شدد فيها ابو فاضل على حماية الحقوق السياسية والادارية للطائفة الارثوذكسية في الدولة، مؤكداً على التعاون الوثيق مع أبرشية أميركا الشمالية برعاية المتروبوليت زحلاوي.

وكانت كلمة لسيادته عرض فيها بإسهاب واقع الابرشية وانتشارها وطريقة عملها، منوها بالدور الفاعل للقاء الارثوذكسي في هذه الظروف القاهرة في لبنان والمشرق.

وإثر ذلك، دار حوارٌ بين المتروبوليت والحضور حيث أجاب زحلاوي على الأسئلة والاستيضاحات، مركزاً على التضامن وايلاء العمل المؤسساتي الأولوية القصوى ومشددا على التعاون بين الاكليروس والعلمانيين.

وبعد مائدة محبة باركها المتروبوليت زحلاوي وشارك فيها الحضور، وقبل مغادرته جدد الدعوة الى الاتحاد بين اللبنانيين عموما والارثوذكسيين في شكل خاص من اجل مواجهة التحديات وانقاذ الوطن.