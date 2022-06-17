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لبنان

10 دولارات بـ35 ألف ليرة لبنانية.. هكذا تحصلون عليها

Lebanon 24
17-06-2022 | 13:41
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ازدادت في الأيام القليلة الماضية عمليات "تشريج" الخطوط المسبقة الدفع لفترة سنة، وذلك بعدما بات الأول من تموز قريباً، وهو الموعد الذي ستدخل خلاله تسعيرة الاتصالات الجديدة حيّز التنفيذ. 
وتبين أن الضغط على بطاقات التشريج ازداد بوتيرة كبيرة، وقال أحد الموزّعين لتلك البطاقات لـ"لبنان24" إنّ "الأسعار باتت تقفزُ شيئاً فشيئاً الآن نظراً لازدياد الطلب، وهناك متاجر تبيع البطاقة الواحدة بـ60 ألف ليرة". 
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وفي ما خصّ الدولارات التي يتم إرسالها بين الخطوط، فإنّ سعر الـ10 دولار اليوم بات بـ35 ألف ليرة في بعض المتاجر، بعدما كانت تُباع بـ15 ألف ليرة سابقاً. وبعد الأول من تموز، فإنه من المتوقع أن يصبح سعر الـ10 دولارات 250 ألف ليرة لبنانية.
 
 

لبنان

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