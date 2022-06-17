حادثة مروّعة في شمسطار.. رجلٌ يخسرُ حياته بطريقة مُؤلمة

توفي المواطن "إ.ب." جراء سقوطه عن سقالة حديد في بلدة شمسطار - قضاء بعلبك - الهرمل، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وعلى الفور، جرى نقل جثمانه إلى برّاد أحد مستشفيات المنطقة.