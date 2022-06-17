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لبنان

للقادمين إلى بيروت من الجنوب.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
17-06-2022 | 14:10
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: 
 
"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة، بالتعاون مع إتحاد بلديات الضاحية، بأعمال تعبيد جزء من طريق الأوزاعي القديم (المسلك المتّجه نحو بيروت)، ابتداءً من محلّة المدورة وصولاً إلى تقاطع المرامل (ملحمة صفوان)، وذلك اعتباراً من السّاعة 6:00 لغاية السّاعة 14:00 من يوم غدٍ السبت 18-6-2022.
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ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور الآليات على المسلك المذكور، وتحويل السير القادم من جهة الجنوب إلى مسرب سيتم استحداثه على المسلك المحاذي، إلى حين انتهاء الأشغال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وتجنّب سلوك الطريق المذكور إلّا في حالات الضرورة القصوى، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".
 
 
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