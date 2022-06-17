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لبنان
فياض: لإقرار المشاريع المتعلقة بالطاقة في مجلس النواب
Lebanon 24
17-06-2022
|
14:37
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اختتم المؤتمر الاقليمي الثاني للاتحاد العربي للانترنت والاتصالات أعمال يومه الثاني والأخير في بيروت.
وكان نظم المؤتمر الذي حمل عنوان "فرص وتحديات الأمن السيبراني وقمة لبنان الأخضر"، الإتحاد العربي للانترنت والإتصالات وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في جامعة الدول العربية وشركة "هواوي" Huawei الراعي الرسمي للمؤتمر.
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وشارك في المؤتمر اليوم كل من وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، الوزير المفوض في جامعة الدول العربية د.خالد والي، مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب النائب الياس حنكش، مسؤول قطاع الثقافة والمعلومات في مجلس الوحدة الاقتصادية والعربية شادي مصطفى، الرئيس الاقليمي للطاقة الرقمية في شركة "هواوي" Huawei جوزيف ياو والرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" Huawei في لبنان أيدن لي، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، رئيس الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات د. فراس بكور، رئيس الاتحاد اللبناني للمعلوماتية والاتصالات، الأمين العام للاتحاد العربي للانترنت والاتصالات الأستاذ كميل مكرزل، ممثلي القوى الأمنية والعسكرية، رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة تكنولوجيا التربية الأستاذ ربيع بعلبكي، رئيس مجلس أمناء نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا الأستاذ طوني كيروز، رؤساء جمعيات في قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وحشد من الخبراء وذوي الاختصاص من لبنان والدول العربية والأجنبية.
وفي كلمة له، تحدث فياض عن موضوعين أساسيين، استدامة الطاقة والطاقة المتجددة، واصفاً إياهما بالأمرين الكبيرين وأنهما يتركزان على الاقتصاد الأخضر.
ورأى فياض أن كفاءة الطاقة لها ايجابيات كثيرة، اذ أن الكيلوواط منها أرخص سعراً وفي هذا الاطار تصبح كفاءة مركزية.
ولفت وزير الطاقة إلى أنه على مجلس النواب وخاصة النواب الجدد اقرار المشاريع المتعلقة بالطاقة كي تكون هذه المشاريع مقوننة تشريعا وتنظيما وخصوصا قانون حفظ الطاقة و قانون الطاقة المتجددة، معتبراً أن قانون حفظ الطاقة مهم جداً اذ يمكن للشركات الاستثمار فيها واستخدامها للشبكة الوطنية عبر الهيئة الناظمة.
ونوه فياض بأهمية العنصر التكنولوجي في هذا الاطار، لافتا الى الاهمية التشغيلية التي يكمن في قطاع التكنولوجيا الذي يلعب دوراً رئيسياً في مجال الطاقة واهميتها، وقال: "هنا يمكن لشركة "هواوي" Huawei وغيرها من الشركات ان تلعب دورا ئيسيا وهاما في هذا المجال".
وختم وزير الطاقة منوهاً بالقطاع الخاص وما يمكن ان يلعبه في هذا الصدد وطالب بضرورة تعاون القطاع العام مع القطاع الخاص الذي يمكن ان نتكل عليه.
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