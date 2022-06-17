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لبنان

لمُشتركي المولدات.. ترقبوا هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-06-2022 | 15:06
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تبين مؤخراً أن هناك كلاماً يُروّج بين بعض أصحاب المولّدات يقضي بإبلاغ المُشتركين بضرورة دفع مبلغٍ ثابت بالدولار الأميركي خلال الشهر بغض النظر عن المقطوعة الأساسية، وذلك لتعويض الفرق الناجم عن التقلبات الطارئة في سعر المازوت وأيضاً لتأمين استمرارية العمل.
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ووفقاً لمصادر مُتابعة ضمن قطاع المولدات، فإنّ بعض العاملين في هذا المجال شرعوا في فرض مبلغٍ ثابت على المشتركين يتراوح بين 90 و 150 دولاراً شهرياً، وذلك بحجة عدم قدرة المولد على استيعاب إشتراك الكثير من المواطنين بالمولّد.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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