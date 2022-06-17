Advertisement

لبنان

توضيحٌ من مكتب ميقاتي بشأن "مراسلة" قضائية من موناكو للبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-06-2022 | 15:23
A-
A+
Doc-P-963152-637911015141970431.jpg
Doc-P-963152-637911015141970431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الآتي: 
 
"يتم التداول، بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو الى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء الرئيس نجيب ميقاتي ونجله السيد ماهر وشقيقه السيد طه.
Advertisement
وتوضيحاً، يهمنا الاشارة الى أن المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهه القضاء اللبناني في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها افراد من عائلة ميقاتي. وقد جرى ابلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف.
ومن الواضح أن تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي اهدافا سياسية معروفة ، وبايعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب، علما ان هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسياً عند كل استحقاق".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website