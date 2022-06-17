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لبنان

سفيرٌ جديد لبريطانيا في لبنان.. من هو؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 16:12
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "تعيين السيد هاميش كاول سفيراً لصاحبة الجلالة لدى الجمهورية اللبنانية، خلفاً للدكتور إيان كولارد OBE الذي سينتقل إلى منصب آخر في الخدمة الديبلوماسية".

وتابع البيان: "سيتولى السيد كاول مهامه الديبلوماسية خلال تموز 2022".
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وأضاف: "السفير كاول متأهل وله ثلاثة فتيان، وكان عين سابقاً سفيراً للمملكة المتحدة في سلطنة عمان بين 2017-2021 وفي جمهورية تونس من العام  2017-2013".


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