سفيرٌ جديد لبريطانيا في لبنان.. من هو؟

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "تعيين السيد هاميش كاول سفيراً لصاحبة الجلالة لدى الجمهورية اللبنانية، خلفاً للدكتور إيان كولارد OBE الذي سينتقل إلى منصب آخر في الخدمة الديبلوماسية".وتابع البيان: "سيتولى السيد كاول مهامه الديبلوماسية خلال تموز 2022".وأضاف: "السفير كاول متأهل وله ثلاثة فتيان، وكان عين سابقاً سفيراً للمملكة المتحدة في سلطنة عمان بين 2017-2021 وفي جمهورية تونس من العام 2017-2013".