أمام وزير الداخلية.. شاب يطلبُ يدَ حبيبته للزواج في حفل تخرّج (فيديو)

شهدَ حفلُ تخريج الطلاب في جامعة العزم - طرابلس، اليوم الجمعة، لحظاتٍ من العمرِ بالنسبة للطالبة فاطمة الزهراء شعبان، إذ فاجأها الشاب عمر البُرطل بطلب يدها للزواج أمام جميع الحاضرين، لاسيما وزير الداخلية بسام المولوي.

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ونشرت شعبان عبر حسابها على "فيسبوك" فيديو يوثق تلك اللحظة، حيثُ ظهرت وهي تستلم شهادتها من المولوي، ليبادر خطيبها عمر البُرطل في نفس اللحظة لإعلان حبّه لها والتقدّم إليها بـ"خاتم الخطوبة" وسط تصفيق الحاضرين.



وأرفقت شعبان الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: والفرحة فرحتين.. اليوم تخرجت ورح ابدأ مشواري مع عمر! بتمنى عمر يكون السند والرجل الصالح لي حيكون دعمي وشريك عمري بالحياة. اليوم استلمت شهادتي ولبست محبسي باليمين! شكراً عمر".





