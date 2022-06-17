Advertisement

لبنان

أمام وزير الداخلية.. شاب يطلبُ يدَ حبيبته للزواج في حفل تخرّج (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2022 | 15:43
A-
A+
Doc-P-963157-637911041653088069.JPG
Doc-P-963157-637911041653088069.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدَ حفلُ تخريج الطلاب في جامعة العزم - طرابلس، اليوم الجمعة، لحظاتٍ من العمرِ بالنسبة للطالبة فاطمة الزهراء شعبان، إذ فاجأها الشاب عمر البُرطل بطلب يدها للزواج أمام جميع الحاضرين، لاسيما وزير الداخلية بسام المولوي.
Advertisement

ونشرت شعبان عبر حسابها على "فيسبوك" فيديو يوثق تلك اللحظة، حيثُ ظهرت وهي تستلم شهادتها من المولوي، ليبادر خطيبها عمر البُرطل في نفس اللحظة لإعلان حبّه لها والتقدّم إليها بـ"خاتم الخطوبة" وسط تصفيق الحاضرين. 
وأرفقت شعبان الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: والفرحة فرحتين.. اليوم تخرجت ورح ابدأ مشواري مع عمر! بتمنى عمر يكون السند والرجل الصالح لي حيكون دعمي وشريك عمري بالحياة. اليوم استلمت شهادتي ولبست محبسي باليمين! شكراً عمر".


 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website