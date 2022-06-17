النائب ناجي من دار الفتوى: ‏نحن مع العمل الجماعي الذي يحقق مصلحة طرابلس والشمال

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عقد لقاء في دار الفتوى في طرابلس في حضور اغلب نواب طرابلس والضنية والمنية وتحدث النائب الدكتور طه ناجي خلاله مشددا على "العمل الجماعي الذي يحقق مصلحة طرابلس والشمال".وأضاف: "أي لقاء جامع يكون المراد منه تحقيق أمور لخير ‏طائفتنا ولخير الناس وخير البلد نحن حاضرون له وجاهزون. وما زلنا نقول إن دور دار الفتوى هو المظلة الحاضنة التي تجمع أصحاب النوايا الطيبة وهي تشكل مرجعية وطنية رسمية في هذا البلد".وتابع: "إن كلمتنا ينبغي أن تكون موحدة في وجه كل مشروع يراد به ضرب أسس ديننا ومصالح الوطن، فطرابلس في حاجة إلى طاقاتنا جميعا لننهض بها في كل القطاعات وأن يكون صوتنا واحدا في كل المشاريع التي تحتاج إليها طرابلس في الكهرباء والماء والطرق والمرفأ والصحة وتأمين فرص العمل للشباب وغير ذلك ومن هنا فإن يدنا ممدودة للتعاون لكل ما فيه مصلحة طرابلس ولبنان".