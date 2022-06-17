طائرة استطلاع معادية نفذت طيرانا فوق بيروت وضواحيها

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 16 / 06 / 2022 الساعة 5.30 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل مدينة بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعالية، ومن ثم غادرت الأجواء عند الساعة 11.15 من فوق البحر قبالة بلدة السعديات. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

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