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لبنان

موقف صارم

Lebanon 24
17-06-2022 | 17:11
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ترددت معلومات عن أن كتلة مسيحية كبيرة تتجه إلى موقف صارم لتيار موالٍ، من دون أن تتمثل في أية صيغة حكومية جديدة مع 8 آذار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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