ترددت معلومات عن أن كتلة مسيحية كبيرة تتجه إلى موقف صارم لتيار موالٍ، من دون أن تتمثل في أية صيغة حكومية جديدة مع 8 آذار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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