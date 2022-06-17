توقيف أكبر عصابة لترويج المخدرات في المنية

تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشمال من توقيف أكبر عصابة لترويج المخدرات في منطقة المنية وضواحيها، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد تمّ توقيف ثلاثة مروجين هم (ب س) (ع س) (س ع) بجوزتهم كمية كبيرة من المخدرات تبلغ ٢٧٣ كف حشيش يقدّر وزنها ب ٥٥ كيلو. (لبنان 24)

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