"حزب الله" يُطلق احتفالات "الأربعين ربيعاً"

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": للمرة الاولى يحتفل "حزب الله" بذكرى تأسيسه الاربعين، ويعلن مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، الحاج محمد عفيف، انطلاق فعاليات إحياء "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" في مؤتمر صحافي، في قاعة رسالات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال : "عندما يطلق حزب الله "الأربعين ربيعاً" فانه يستهدف كتابة التاريخ حتى لا يموت الشهداء مرتين، حتى لا ‏يظلمنا المؤرخون والباحثون، حتى لا تموت الذاكرة الحية، حتى يعرف شعب لبنان أن جيلاً بأكمله ‏ترك مباهج الحياة الدنيا من أجل الحرية والكرامة والسيادة الحقيقية وعدم الارتهان للخارج، وحتى ‏يتمكن جيل جديد ولد بعد التحرير أن يكون وفياً لقيمه وتاريخه ومبادئه، ولا يسمح أبداً أبداً لبلده أن ‏يحتل مرة أخرى". ‏

وتابع: "بلغ حزب الله الأربعين عاماً وهو اليوم أكثر شباباً وإصراراً وعزيمةً وقدرة على العطاء والتضحية، ‏ونشهد التحاق جيل جديد شاب بالمقاومة من الذين وُلدوا والنصر يسير أمامهم إلى عدوهم. نتوق إلى الأربعين عاماً ‏القادمة بثقة تامة وآمال كبيرة. ليس حزب الله بصدد وثيقة سياسية موجودة بالفعل، يجري العمل على تنقيحها وتطويرها بتأنٍ ‏وهدوء، ولا حاجة لتكرار ‏مواقفنا الثابتة والمعروفة في مواجهة الاحتلال ورعاته وأدواته، وفي تأييدنا التام للشعب الفلسطيني ‏في حقه في استعادة أرضه كاملة من البحر إلى النهر بالوسائل المتاحة كافة، وفي الطليعة منها ‏مقاومته الباسلة".

وأكد: "نتجنب الرد على الحملات الإعلامية والسياسية التي رافقت مسيرتنا ‏طوال أربعين عاماً، والتي قامت بها دولٌ ومنظماتٌ ومؤسساتٌ وأفرادٌ وأنفق فيها الكثير من المال ‏والتي هدفت إلى التشكيك بهويتنا وانتمائنا الوطني، فضلاً عن إلصاق التهم والافتراءات زوراً وبهتاناً".