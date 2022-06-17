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لبنان

الخطيب يُوجّه دعوة للخليجيين لزيارة لبنان: لا مقاطعة لأي دولة

Lebanon 24
17-06-2022 | 23:08
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كتبت أميمة شمس الدين في "الديار":
 
وجه رئيس اتحاد مجالس الاعمال اللبنانية الخليجية المهندس سمير الخطيب دعوة للخليجيين الى زيارة لبنان والاصطياف وتمضية عطلهم فيه لانه بلدهم الثاني والكثير منهم لديهم منازل في عدد من المناطق اللبنانية والاصطياف وان الاتحاد يعمل من اجل تنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودول الخليج.
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ونفى وجود مقطاعة لأي دولة من دول الخليج للبنان، هناك إجراءات محددة ومنها منع مجيء رعايا بعضها لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامتهم.

وقال: "نحن نرى أنه بالإضافة الى كل هذه المساحة الكبيرة والمشرفة من علاقات لبنان مع دول الخليج، هناك مجالات كثيرة لتوسيعها وتقويتها على مختلف المستويات لا سيما على المستوى الإقتصادي، وهذا هو دورنا وما نعمل عليه بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية اللبنانية والمجلس والقيادات الإقتصادية الخليجية".

وعن الاستثمار في لبنان قال الخطيب: "هي رهن عودة البلد الى عافيته، وإستتباب اوضاعه بشكل نهائي".

وعن وجود مساع لإعادة التصدير الصناعي أو الزراعي الى بعض دول الخليج قال الخطيب: "بالتأكيد سعينا لهذا الموضوع ولا نزال نسعى لإعادة موضوع التصدير الى المملكة الى طبيعته".  

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