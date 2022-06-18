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لبنان

إطلاق نار وإحراق منزل وعمليات دهم للجيش... ماذا حصل في الهرمل؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 00:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالا بين افراد من "ال علوه"، تطوّر في مدينة الهرمل الى تبادل لاطلاق نار، ما أدى الى احتراق منزل.
 
ونفذّ بعدها الجيش عمليات دهم لتوقيف مطلقي النار، الذين فروا الى جهة مجهولة.
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