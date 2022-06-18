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لبنان

حادث سير مروع عند دوار مكسر العبد في صيدا

Lebanon 24
18-06-2022 | 00:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع بين سيارتين، فجرا، عند دوار مكسر العبد في مدينة صيدا.
 
وحضرت سيارة تابعة للصليب الاحمر الى المكان.
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صيدا

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