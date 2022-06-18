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لبنان

حادثة تثير الذعر بين أهالي الميناء في طرابلس... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-06-2022 | 00:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجهولين على دراجة نارية، باطلاق النار، بشكل كثيف، بالقرب من "ثانوية الصبيان" في منطقة الميناء في طرابلس.
 
وفرّا بعدها الى جهة مجهولة.
 
وأثارت هذه الحادثة الذعر لدى اهالي المنطقة.
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