توقيفات للامن العام في البقاع... ومجموعة يجري البحث عنها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جهاز الامن العام في البقاع، يعمل على توقيف عدد من الاشخاص للاشتباه بارتباطهم بأعمال خارجية مشبوهة.

وبحسب المعلومات، تمّ توقيف 3 اشخاص من ضمن مجموعة جاري البحث عنها.