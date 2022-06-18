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لبنان

توقيفات للامن العام في البقاع... ومجموعة يجري البحث عنها

Lebanon 24
18-06-2022 | 00:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جهاز الامن العام في البقاع، يعمل على توقيف عدد من الاشخاص للاشتباه بارتباطهم بأعمال خارجية مشبوهة.
وبحسب المعلومات، تمّ توقيف 3 اشخاص من ضمن مجموعة جاري البحث عنها.
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