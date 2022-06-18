تململ حزبي ومطالبة بهذا الاعلامي

بعد النتائج المخيبة للآمال لمجموعة "مواطنون ومواطنات في دولة" في الانتخابات، تشهد هذه المجموعة تململاً داخلياً غير مسبوق، حيث يطالب عدد كبير من الكوادر الأساسيين في الحزب بأن يتولى القيادة المرشح الى الإنتخابات النيابية الاعلامي جاد غصن، بدلاً من الرئيس الحالي شربل نحاس.

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ويعزو هؤلاء سبب هذه المطالبة "الى النجاح الذي حققه غصن في اطلالاته الاعلامية والميدانية، في مقابل التعثر الكبير التي منيت به كل ترشيحات نحاس".