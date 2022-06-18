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لبنان

موكب فريق رياضي يتعرّض لكمين وسقوط 7 جرحى... إليكم تفاصيل ما جرى على طريق الاوزاعي (صورة)

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه أثناء توجه فريق "السكسكية" إلى الجنوب للإحتفال بصعوده للدرجة الثالثة مع جمهوره، تعرض موكبه لكمين وإعتداء وإطلاق نار وتكسير سيارات من قطاع طرق على  طريق الاوزاعي، مما أدى الى وقوع حوالي 7 جرحى من الجمهور المرافق للنادي، عرف منهم م.ض وع.ع، وح.ف الذي أُصيب بطلق ناري في كتفه الأيسر وخضع لعملية جراحيّة وحالته مستقرة.
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