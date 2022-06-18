حسّان دياب.. "راجع"؟

رُوِّجت خلال اليومين الماضيين أخبارٌ تتعلق بـ"إجماع قوى سياسية على إعادة تكليف رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لتشكيل الحكومة العتيدة".

مصادر مقربة من قوى 8 آذار علقت على هذا الأمر بالقول: "ما في منو هالحكي".