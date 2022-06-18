Advertisement

لبنان

حسّان دياب.. "راجع"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-06-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-963263-637911426674608507.jpg
Doc-P-963263-637911426674608507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رُوِّجت خلال اليومين الماضيين أخبارٌ تتعلق بـ"إجماع قوى سياسية على إعادة تكليف رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لتشكيل الحكومة العتيدة".
مصادر مقربة من قوى 8 آذار علقت على هذا الأمر بالقول: "ما في منو هالحكي".
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إصابات كورونا في لبنان ترتفع من جديد.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
19/06/2022 03:14:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير وليد فياض : لا يوجد سبب منطقي للطوابير فمادة الوقود متوفرة وفي حال تم تسعير الوقود على سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية فإن هذا القرار يعود لمصرف لبنان (الجديد)
lebanon 24
19/06/2022 03:14:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر سندويش الشاورما في لبنان يرتفع.. كم بلغ؟
lebanon 24
19/06/2022 03:14:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة في أميركا تثيرُ "غيرة" في لبنان.. هذه تفاصيلها
lebanon 24
19/06/2022 03:14:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حسان دياب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website