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لبنان

مصلحة مياه صور تقدم شكوى بحق عابثين بالشبكة

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:44
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 أعلنت مصلحة مياه صور في بيان، أنها ستتقدم بشكوى على "مجموعة من الأشخاص المخربين عمدوا الى تكسير مفاتيح توزيع المياه في قرى قضاء صور وتخريبها والعبث بالشبكة، مما أدى الى خلل في برنامج توزيع المياه وانقطاعها عن العديد من المشتركين، وبالتالي إلى حال من الفوضى في البلدات ومشاكل بين الأهالي قد توصل الى أمور لا تحمد عقباها.
 
وشددت على "الشكوى لدى القضاء المختص وتسطير محاضر ضبط بحقهم مهما علا شأنهم". وناشدت الأهالي في جميع البلدات التابعة لقضاء صور "تقديم المساعدة والإبلاغ عن أي تعد على الشبكة وتصوير الحادثة والشخص إذا أمكن".
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